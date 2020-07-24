وفيات يوم الجمعة 24 يوليو 2020

فاطمة يحيي عبدالله اليحيي زوجة / إبراهيم عبدالوهاب ناصر المعيلي، 79 عاماً، «شُيعت»، ت: 97110100 – 97772111 – 94492223.

صالحة مبارك منور الرشيدي زوجة / منور فريح الرشيدي، 68 عاماً، «شُيعت»، ت: 50292099.

أمينة أحمد الكندرى زوجة / عبدالرحمن محمد جاسم محمد الزنكى، 49 عاماً، «شُيعت»، ت: 97730095 – 97575785 – 55686681.

هلا عبدالله عامر المحيلبي أرملة / خضير شبيرم المحيلبي، 98 عاماً، «شُيعت»، ت: 99683092 – 95559465.

مستوره صالح على الطويرش زوجة / هزاع سعد المرشد 59 عاماً، «شُيعت»، ت: 99735073.

صبرية يوسف عبدالوهاب أرملة / غازي عبدالله عبدالعزيز الذكير، 85 عاماً، «شُيعت»، ت: 99052614 – 55609860 – 55470113.

فارس ناصر النَون 55 عاماً، «شُيع»، ت: 99909018 – 66266036.

محمود محمد على قاسم بهرام 69 عاماً، «شُيع»، ت: 66633242 – 94478222.

مغيضة على زايد الشعلة أرملة / طلق محمد ملهاب النصافي، 70 عاماً، «شُيعت»، ت: 99549624 – 99922628.

ناصر طلال عبدالله المطيري 28 عاماً، «شُيع»، ت: 98999179 – 55183737.

تقية عبدالسيد حمود القلاف ارملة / بدر عبدالرحيم حمود مكي، 78 عاماً، «شُيعت»، ت: 66920434 – 51100655.

لمياء محمد جواد علي عريان زوجة/ ابوالقاسم عبدالنبي العريان، 62 عاماً، «شُيعت»، ت: 50002904 – 67099639.