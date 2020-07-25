وفيات يوم السبت 25 يوليو 2020

عبدالله طه عبدالله علي 59 عاماً «شيع»، ت: 69000021 – 51695169.
حسين عيسى أحمد معرفي 67 عاماً «شيع»، ت: 99786776 – 97762222.
خالد عبدالله أحمد العريفان 69 عاماً «شيع»، ت: 99758797.
مريم عبدالله الجيب أرملة/ عبدالجليل محمد البحري 80 عاماً «شيعت»، ت: 99088181 – 99426807 – 90939320.
حصة مانع دهيم أرملة/ سعد مناحي دهيم 73 عاماً «شيعت»، ت: 67777748 – 66820098.
عوض ضيدان عمير الرشيدي 74 عاماً «شيع»، ت: 99876544.
نوير مصلح عبدالله الرشيدي زوجة / حمود جاعد الرشيدي 77 عاماً «شيعت»، ت: 97166965 – 51008837 -55026141.
محمد حمد محمد المطيري 74 عاماً «شيع»، ت: 66988588 – 66789360.
فهد محمد راشد العجمي 61 عاماً «شيع»، ت: 55926992.
عبد الإله فارس خالد الرشيدي 19 عاماً «شيع»، ت: 99971700 – 55446355 – 65578380.
عبدالرحمن عبدالله محمد الرشدان 80 عاماً «شيع»، ت: 99045588 – 99639068.
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