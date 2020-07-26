الغانم: ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير.. مطمئنة جداً

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الأحد، إن «ما يصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جداً».

وأضاف الرئيس الغانم: «نسأل الله أن يعجل بشفائه، ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريباً».

وأكد الغانم أنه سيكون هناك لقاء لأعضاء مكتب المجلس مع سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، يوم الأربعاء، للاستماع أيضاً إلى توجيهاته ونصائحه.

وتابع الغانم «وصلني من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، كتاب برد الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو قانون مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك وفقاً للمادة 66 من الدستور».

وأضاف «وصلني طلب مقدم من عشرة نواب بتخصيص ساعتين من الجلسة القادمة وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي»، «ووصلني طلب مقدم من عشرة نواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون بشأن إنشاء المنطقة الشمالية المحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية».

وأوضح أنه «سيكون هناك اجتماع لمكتب المجلس يوم الثلاثاء القادم سيقرر فيه المكتب موعد الجلسة القادمة وسأخبركم مباشرة عن هذا الأمر فور انتهاء الاجتماع».