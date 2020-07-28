وفيات يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020

أحمد صبري البلوشي 56 عاماً «شيع»، ت: 99394982 – 55509009 – 90006278.
رقية جواد تقي ششتري 82 عاماً «شيعت»، ت: 99266331.
دهمه قنعص محسن الشقفي ارملة / عيد راشد عيد الغريب 84 عاماً «شيعت»، ت: 94498999 – 99665989.
عبدالهادي عبدالرزاق حسن الوزان 62 عاماً «شيع»، ت: 97372717 – 66997718 – 65888657 – 97511779.
منى محمد بكور أرملة / داود عبدالرزاق عبدالجليل 62 عاماً «شيعت»، ت: 62224844 – 51479955.
عبدالعزيز كنعان الناصر 82 عاماً «شيع»، ت: 66062838 – 97546622.
جميلة حزام فالح الميع زوجة/ غانم علي فلاح الميع 61 عاماً «شيعت»، ت: 99100100 – 55889999.
بدرية عبدالله عباس السماك أرملة /عيسى علي عبدالله الصفار 85 عاماً «شيع»، ت: 99385757 – 99555290 – 50978797 – 97483532.
خالد خلف علي الزمامي 84 عاماً «شيع»، ت: 99778026 – 99750556.
مهدي عوض ناجي الشمري 85 عاماً «شيع»، ت: 50895958.
أضف تعليق