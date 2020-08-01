وفيات يوم السبت 1 اغسطس 2020

أحمد محمد أحمد الحناوي، 76 عاما، شيع، ت: 50001300.

تهاني أدهم فارس العنزي، زوجة، رائد عدنان جبر، 48 عاما، شيعت، ت: 67644440، 99888952.

موضي مطلق غريب السميري، أرملة، مبارك علي الحوطي، 88 عاما، شيعت، ت: 66213110.

فجر خالد محمد الحمود الريامي، 35 عاما، شيعت، ت: 99622004، 97270022.

لطيفة عباس عبدالله، أرملة، محمد أحمد عبدالرحيم، 82 عاما، شيعت، ت: 60466444.

فاطمة يعقوب بشارة، أرملة، عبدالله فراج العدواني، 95 عاما، شيعت، ت: 90999917، 99757575، 99723496.

علي جاسم شملان الرومي، 77 عاما، شيع، ت: 99798809.