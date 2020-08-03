وفيات يوم الاثنين 3 اغسطس 2020

اليس يوسف طانيوس أرملة/ فهد يوسف الدويري، 85 عاماً «شُيعت»، ت: 97615555 – 99655574.

حمد علي سالمين 91 عاماً «شُيع»، ت: 99071560 – 99291792 – 97928855.

فوزية عبدالله محمد المكيمي زوجة/ محمد سعيد بوغيث 70 عاماً، الخامسة من عصر اليوم، ت: 97551947 – 99797354 – 55203032 – 99640029.

عيده عبدالله العازمي أرملة/ أحزام علي القوزاني العازمي، 80 عاماً «شُيعت»، ت: 99828255 – 98866441 – 96669033.

نادر هادي مصرقع العجمي 85 عاماً، بعد صلاة عصر اليوم مقبرة صبحان، ت: – .

علي قاسم حسين اني، 57 بعد صلاة عصر اليوم، ت: 99118896 – 66026697.

غلوم حسين عبد الله خاجه 83 عاماً «شُيع»، ت: 99053053 – 99880692.