وفيات يوم الاربعاء 5 اغسطس 2020

محمد شطيط مطر المطيري، 47 عاماً، «شيع»، ت: 94466683، 55380807.

بدرية جابر عيسى القلاف، زوجة/ محمد حاجي محمد أشكناني، 73 عاماً، «شيعت»، ت: 99625661، 66769600.

زينب علاء الدين سيد أمير القزويني، أرملة/ عبدالأمير محمد سلطان المتروك، 45 عاماً، «شيعت»، ت: 65566558، 99888640.

وضحة محمد جابر، أرملة/ فهد محمد راشد العجمي، 85 عاماً، «شيعت»، ت: 65090444، 65500552.

أحمد عبدالله عبدالحميد الهزاع، 81 عاماً، «شيع»، ت: 66666971، 90900125.

خديجة عوض عبدالله أحمد، أرملة/ عبدالحميد معرفي، 69 عاماً، «شيعت»، ت: 97762222، 99613106، 55777793.