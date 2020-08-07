وفيات يوم الجمعة 7 اغسطس 2020

رباب محراب غلوم دهراب 69 عاماً «شيعت» ، ت: 66657928.
إسماعيل بدر عبدالله علي عبدالوهاب المطوع القناعي 51 عاماً «شيع»، ت: 99999059 – 60633330 – 66064567.
منى حسن عبدالله القلاف 54 عاماً «شيعت»، ت: 99664746 – 22516335.
محمد عبدالله محمد مظفر 69 عاماً «شيع»، ت: 99733342.
حسين أحمد محمد كندري 94 عاماً «شيع»، ت: 66494200 – 99006006.
حميده موسى سلمان الداود 67 عاماً «شيعت»، ت: 97554536 – 66253333 – 90906905 – 98894447 .
سليمان فهد عبدالرحمن الرجيب 47 عاماً «شيع»، ت: 94009009 – 94040767.
سالم عبدالرحمن علي البصري 24 عاماً «شيع»، ت: 50555253 .
فاطمة عبدالعزيز إبراهيم الغضفان أرملة/ ياسر سليمان داوود العبدالله 78 عاماً «شيعت»، ت: 99742580.
فاطمة ناصر محمد البلوشي أرملة حسين عباس محمد البلوشي 84 عاماً «شيع»، ت: 94401530 – 96014486 – 67741919.
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