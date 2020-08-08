وفيات يوم السبت 8 اغسطس 2020

مساعد خالد مطلق الرشيدي، 17 عاماً، شيع، ت: 66148555

زهرة تقي قمبر أكبر، زوجة، اسفنديار حسن قاسم، 91 عاماً، شيعت، ت: 66792606، 66002659

فريدة يوسف عبدالرحمن المهزع، أرملة، مطلق مزيد المسعود، 72 عاماً، شيعت، ت: 99380869

خلود خضير عباس، زوجة، ماجد عبدالله يوسف، 79 عاماً، شيعت، ت: 99379115، 99032437

جواهر خالد أحمد السليمان، زوجة، يوسف عبدالكريم الفريح، 58 عاماً، شيعت، ت: 66539693، 99775344، 99678118، 97680408، 99182200

فريدة يوسف علي كمال البلوشي، 61 عاماً، شيعت، ت: 99026303، 95553699

«إنّا لله وإنّا إليه راجعون»