وفيات يوم الاحد 9 اغسطس 2020

موضي مسير حادور الشمري، 72 عاما، «شيعت»،ت: 99542224، 55451101، 50007023.

عدنان عبداللطيف السعيدان الخرسان، 65 عاما، «شيع»،ت: 60409095، 66450644.

عايض عوض الهطلا، 78 عاما، «شيع»،ت: 99667213، 60900222.

غصْنه وطبان زامل الغامد، زوجة، غامد هويدي الفضلي، 59 عاما، «شيعت»،ت: 99881718، 66899983.

محمد عجيل هادي العنزي، 76 عاما، «شيع»،ت: 94451000، 90007789، 99081789.

عزيزة عبدالرزاق يوسف المطوع، أرملة،يحيى محمد أحمد الايوب، 83 عاما، «شيعت»،ت: 99520923.

ابتسام عبدالمحسن عزارة الشمري، زوجة،بدر ناصر هيدان الشمري، 42 عاما، «شيعت»،ت: 99312122، 66805059.

محمد مراد مبارك الشطي، 88 عاما، «شيع»،ت: 99054445.

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