وفيات يوم الاثنين 10 اغسطس 2020

سليمان أحمد محمد الجسار 59 عاماً «شُيع»، ت: 99610382 .
ناصر مجبل جغيثم العازمي 78 عاماً «شُيع»، ت: 66665103 .
غوره صالح جاسر الهيلع أرملة/ سيف حمود الهيلع 74 عاماً «شُيعت»، ت: 99229588 – 60006042.
وضحه محمد القحص أرملة/ الحميدي ضيف الله القحص، 79 عاماً «شُيعت»، ت: 97111150.
سليمه عباس صالح أرملة/ أحمد عبدالله القلاف 69 عاماً «شُيعت»، ت: 94909089.
عبدالعزيز علي جعفر الكندري 71 عاماً «شُيع»، ت: 96657779 – 98825558 – 99045837.
حليمة سفر مراد علي المؤمن أرملة / محمد حمزه عباس 74 عاماً «شُيعت»، ت: 99329092.
جوزه ملوح خلف المطيري أرملة / عوض غازي عوض المطيري، 70 عاماً «شُيعت»، ت: 99684013 – 99228307 – 66650559.
هزاع مهيزع عياد الخالدي 84 عاماً «شُيع»، ت: 97602220 – 99645958 – 97900300.
سالم مطلق مرزوق صعفاك العازمي 74 عاماً «شُيع»، ت: 99899598 – 99772929.
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