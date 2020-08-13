وفيات يوم الخميس 13 اغسطس 2020

تيسير عز الدين فؤاد 82 عاماً «شيعت»، ت: 97334499.
ناصر محمد عبد الله بن غيث، 71 عاماً «شيع»، ت: 97281818 – 99288171.
أحمد محمد علي البداح 72 عاماً «شيع»، ت: 99546887 .
عبد الغني جابر العيدان 65 عاماً «شيع»، ت: 55507226 – 65554100.
جوزه جميعان ثنيان الشمري زوجة / مناور محمد خلف الشمري 76 عاماً «شيعت»، ت: 50202009.
موضي محمد عبد الرحمن الدحيِّم أرملة – عبد الرحمن إبراهيم المعود 73 عاماً «شيعت»، ت: 97940050 – 99455311.
سليمان راشد عبد الله الرندي 67 عاماً «شيع»، ت: 62229995 – 66499984.
خالد عيسى يوسف بن عيسى القناعي 85 عاماً «شيع»، ت: 99622878 – 66667272.
ليلى عبد السيد حيدر علي 67 عاماً «شيع»، ت: 99074562 – 66984774.
معصومة عبد الله على النجاده 69 عاماً «شيعت»، ت: 99730397 .
ناصر محمد مزيد الجفيرة 80 عاماً «شيعت»، ت: 96654448 – 66066076.
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