وفيات يوم السبت 15 اغسطس 2020

عبدالعزيز إبراهيم محمد المصيبيح 80 عاماً «شيع»، ت: 96690133 – 99620963 – 25384982.
بدر ناصر عبدالله المقهوي 76 عاماً «شيع»، ت: 66226211 – 50686816 – 66666717.
عشية ملحان العنزي أرملة/ شطي مصارع الزايدي، 80 عاماً «شيعت»، ت: 66688288 – 50000809.
نادية ساحب فالح الشمري زوجة/ عادل شاكر عبيد سباع 48 عاماً «شيعت»، ت: 98011110 – 94797474.
فيصل أحمد حجي بوخضور 62 عاماً «شيع»، ت: 66626138 – 50505095 – 65071999 – 66633126.
حصة أحمد إبراهيم العجمي ارملة/ دغش ملوح العجمي 72 عاماً «شيعت»، ت: 55444451 – 96622279 – 99328725.
عيسى عبدالله حسين البلوشي 64 عاماً «شيع»، ت: 99559309 – 99270555.
ابراهيم عبدالله علي صغّير 72 عاماً «شيع»، ت: 66555085 – 99887037.
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