وفيات يوم الاحد 16 اغسطس 2020

هدى أحمد مطر سالم، زوجة، عبدالرحيم عبدالقادر السرحان، 47 عاماً، شيعت، ت:99457249.

عزيزة عبدالله عبدالنبي السبع، أرملة،سالم سيف السلامي، 79 عاماً، شيعت، ت: 55940666.

زهرة غلوم عباس قاسم، 49 عاماً، شيعت، ت: 99077216.

عبدالرزاق محمد خلف القلاف، 72 عاماً، شيع، ت: 99556433،60966773، 66003536، 97978820.

حمدية عطشان عجيل، أرملة، دريول عيد سالم الشمري، 77 عاماًـ شيعت، ت: 99614346، 69000665.

ساره علي محمد زيد الشايجي، أرملة، عمران خليفة العمران، 79 عاماً، شيعت، ت: 99669430، 99922444.

نزهه كاظم علي، أرملة، طالب مزيد محمد السواعي، 62 عاماً، شيعت،ت: 50920222، 97887898.

غّنام عماد غّنام الربيعان، 25 عاماً، شيع، ت: 97979357.