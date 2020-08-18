وفيات يوم الثلاثاء 18 اغسطس 2020

سكينة محمد عبدالله، أرملة/ عبدالكريم عبدالرضى عبدالكريم الجزاف، 75 عاماً، «شُيعت»، ت: 99846260.

عبدالنبي حسن الصراف، 79 عاماً، «شُيع»، ت: 99048921.

عبدالله حبيب ابريم العازمي، 11 عاماً، «شُيع»، ت: 97997905 – 50033389.

نوره إبراهيم صالح المسبحي، 69 عاماً، «شُيعت»، ت: 66819735 – 66491089 – 99780094.

عبدالعزيز حسين أحمد القطان، 69 عاماً، «شُيع»، ت: 66693557 – 66662824.

حسين عبدالرزاق محمد البلوشُي، 67 عاماً، «شُيع»، ت: 99567733 – 69690960 – 67714402.

باسل يوسف أحمد الرشُيد البدر، 43 عاماً، «شُيع»، ت: 50008200 – 97329222.

يوسف إحسان محمد ملا علي، 20 عاماً، «شُيع»، ت: 99757108 – 67080601.

عبدالرزاق محمد عبدالله الأحمد، 49 عاماً، «شُيع»، ت: 99766438 – 98888587.

شبيب دغيم حسن بن غيام المطيري، 94 عاماً، «شُيع»، ت: 99554066 – 90000169.