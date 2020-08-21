وفيات يوم الجمعة 21 اغسطس 2020

منيرة محمد النبهان، أرملة، عبدالله عوض سالم، 107 أعوام، شيعت،ت: 94937777، 66602210، 99652220،99773266.

عبدالرحمن سامي عبدالرزاق عبدالسلام، 55 عاماً، شيع، ت:97789556.

نصر الله بدر إبراهيم النصرالله، 40 عاماً، شيع، ت: 99076966، 99145000.

طيبه حمد إبراهيم الراشد، 70 عاماً، شيعت، ت: 99604211، 22515969.

محمد سعد محمد الخميس، 65 عاماً، شيع، ت: 94000659، 97879101.

جزوه مطلق عيد الرشيد، أرملة، شاهر تيعان البغيلي، 68 عاماً، شيعت،ت: 99255255، 97881887.

فاطمة جمعة صادق البلوشي، زوجة، إبراهيم نوخذهعبدالله البلوشي، 85 عاماً، شيعت،ت: 99088945، 55586868.

أحمد صلاح مال الله أحمد، 28 عاماً، شيع، ت: 99084804، 66418989،96677700.

خليل إبراهيم خليل العرادي، 82 عاماً، شيع، ت: 97119611،22523704،66060235،99191917،99156056،95500025.

مشاري محمد ناصر المطيري، 41 عاماً، شيع،ت: 50030303، 99702727، 99926311.