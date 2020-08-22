وفيات يوم السبت 22 اغسطس 2020

خالد جليدان زايد الزعبي، 84 عاماً، «شيع»، ت: 99654306، 99484239.

فلحه سالم شبيرم العازمي، 79 عاماً، «شيعت»، ت: 99026234.

مشتريه محمد حسن، زوجة، حسن محمد دشتي، 80 عاماً، «شيعت»، ت: 99633896، 66275777.

عباس علي عيدي، 86 عاماً، «شيع»، ت: 66886332، 99011909، 99779929.

جمال علي حسين الفاضل، 58 عاماً، «شيع»، ت: 97774268، 99081247.

حصة عبدالرحمن جاسم الحجي، زوجة، عبدالكريم عيسى موسى، 59 عاماً، «شيعت»، ت: 99669746، 97144437.

محمد هايف محمد شبوط الخميلي، 17 عاماً، «شيع»، ت: 99661221، 55522474.

نبيل عبدالحميد عبدالله عبدالسلام، 62 عاماً، «شيع»، ت: 69666869.

نجاة مجلي صحن، زوجة، خلف محمد مدوه، 58 عاماً، «شيعت»، ت: 66552505.

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