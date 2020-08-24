وفيات يوم الاثنين 24 اغسطس 2020

ضحيه مترج درع الرشيدي، أرملة، شليف خالد الطشة، 75 عاماً، «شيعت»، ت: 97988588.

شخيره مفلح عبيد العازمي، أرملة، سعود بطيان السحلول العازمي، 82 عاماً، «شيعت»، ت: 50506166.

فهيمه محمد سعود العون، زوجة، سالم محمد مهنا بوعويان، 71 عاماً، «شيعت»، ت: 99633333.

عبدالعزيز عبدالرحيم العوضي، 66 عاماً، «شيع»، ت: 66266866.

سلمى خلف الدخيل، 85 عاماً، «شيعت»، ت: 50222741.

هاجر فهد العصفور الهاجري، زوجة، ثامر صالح الحبشي، 35 عاماً، «شيعت»، ت: 66665165، 50508870.

سهام ماطر مرزوق العصيمي، 65 عاماً، «شيعت»، ت: 55666336، 65855777.

فوزي جاسم عبدالعزيز بورحمه، 62 عاماً، «شيع»، ت: 99669292، 99794515.

رميضين جاسم يوسف الرميضين، 68 عاماً، «شيع»، ت: 65098962، 99161494.

عليه يوسف إدريس معيوف، أرملة، سيد شهاب أحمد القلاف، 74 عاماً، «شيعت»، ت: 94410102.

فالح دليهي الحضرم الهاجري، 87 عاماً، «شيع»، ت: 98812398.

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