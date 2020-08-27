وفيات يوم الخميس 27 اغسطس 2020

حسين إسماعيل أحمد مندكار، 72 عاماً، «شيع»، ت: 99722335، 99939000.

فاطمة أحمد حسين عبدالرحيم، زوجة، حسين علي عبدالعالي الرامزي، 74 عاماً، «شيعت»، 99669343، 99616706، 97666610، 99713139.

عائشة عبدالنور محمد جمال، زوجة، أحمد عبدالله فولاد، 82 عاماً، «شيعت»، ت: 99186488، 99898616.

عذبية بكاي الظفيري، أرملة، مزعل عشوي براك الظفيري، 77 عاماً، «شيعت»، ت: 55525818، 55315999.

نعيمة عبدالزهرة مشعل العبدالله، زوجة، ياسر جاسم القلاف، 63 عاماً، «شيعت»، ت: 67067009.

محمد حسن محمد العلي، 84 عاماً، «شيع»، ت: 99609596، 99668872.

غازي بردي ذياب الديحاني، 85 عاماً، «شيع»، ت: 99746448، 99439255.

خاتون علي صالح الحداد، أرملة، عيسى أحمد عبدالله الحداد، 85 عاما، «شيعت»، ت: 97845404، 99791970.

«إنّا لله وإنّا إليه راجعون»