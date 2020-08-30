وفيات يوم الاحد 30 اغسطس 2020

فاطمة سعيد بشير البلوشي، زوجة، بشير محمد ملك، 74 عاماً، «شيعت»، ت: 97827762، 60003059.

أحمد حسن حسين حسن، 81 عاماً، «شيع»، ت: 99220092.

مكينة زيد سليمان العصعوصي، أرملة، فلاح عايد العصعوصي، 80 عاماً، «شيعت»، ت: 99668202، 66402723.

عباس علي موسى الحداد، 86 عاماً، «شيع»، ت: 97943427، 66634450.

أنور محمد عبدالوهاب الجوعان، 61 عاماً، «شيع»، ت: 99046361، 66014306.

بدرية علي يوسف المتروك، زوجة، حسين عبدالرحمن أحمد علي، 67 عاماً، «شيعت»، ت: 99041556.

حجي إبراهيم عبدالله المزين، 86 عاماً، «شيع»، ت: 99021810، 99640477.

سعود عبدالعزيز عبدالله الطليحي، 63 عاماً، «شيع»، ت: 90019199، 99847777.

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