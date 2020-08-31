وفيات يوم الاثنين 31 اغسطس 2020

معينة سيد عبدالله الموسوي، 73 عاماً، «شيعت»، ت: 99991113.

فهد عبدالرحمن محسن زبيل، 58 عاماً، «شيع»، ت: 99581181، 55781035.

عفرة خلف جعيلان الفضلي، أرملة، صباح ضاحي الفضلي، 80 عاماً،، «شيعت»، ت: 99082992، 99800450.

جاسم مبارك جابر الشطي، 77 عاماً، «شيع»، ت: 97544111، 99654966.

حسين علي فهد بوزبر، 70 عاماً، «شيع»، ت: 92227979.

طفلة مرزوق عواد، أرملة، مبارك سامح مرشد المطيري، 63 عاماً، «شيعت»، ت: 99979111.

منيرة أحمد خميس الخلف، أرملة، عبدالعزيز عبداللطيف بن عيسى، 87 عاماً، «شيعت»، ت: 97029102، 66003399، 99078212.

بدر عبدالعزيز العويش، 71 عاماً، «شيع»، ت: 99156490، 99295566، 99863320.

«إنّا لله وإنّا إليه راجعون»