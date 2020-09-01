وفيات يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

عدنان خليل الحمر، 70 عاماً ، شيع، ت: 94033370 ، 66655037 ، 50214000.

فاضل راشد سعيد العلي، 60 عاما ، شيع، ت: 66472655 ، 99835943.

سلمان طحيش صليفيح العازمي، 79 عاما ، شيع، ت: 99380070.

رجاء بشندي راشد، أرملة خالد ظاهر أحجيفه:، 66 عاماً، شيعت، ت: 50231333، 99660207.

ضيدان فالح صبحان العجمي: 84 عاما، شيع،ت: 55555713 ، 97820747.

عيسى حسن إسماعيل سويد: 78 عاما ، شيع، ت: 99032212 ، 94909005.

عباس علي عبدالله حسين: 66 عاما ، شيع، ت: 98999836.

خلف منصور خلف المنديل: 40 عاما – شيع، ت: 99688089 ، 66050660.