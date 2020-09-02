وفيات يوم الاربعاء 2 سبتمبر 2020

محمد حسين علي الأحمد، 77 عاماً، «شيع»،ت: 99019610، 99625874.

رهف طلال شريف الخالدي، 11 عاماً، «شيعت»،ت: 50649964، 99879741، 65055599.

محمد ناهي شليان النومسي، 88 عاماً، «شيع»،ت: 55666635، 55251151.

خلف صالح بطي البرازي، 88 عاماً، «شيع»،ت: 99677423.

سعود محمد صياح العدواني، 2 شهر، «شيع»،ت: 51460006.

رقية خالد عبدالله الدهيمي، أرملة، محمود خلف الطويل، 100 عام، «شيعت»،ت: 99619345.

خالدة أحمد صالح العبادي، 45 عاماً، «تشيع التاسعة من صباح الغد»،ت: 50777911، 94441104، 51000216.

«إنّا لله وإنّا إليه راجعون»