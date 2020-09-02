وفيات يوم الاربعاء 2 سبتمبر 2020

محمد حسين علي الأحمد، 77 عاماً، «شيع»،ت: 99019610، 99625874.
رهف طلال شريف الخالدي، 11 عاماً، «شيعت»،ت: 50649964، 99879741، 65055599.
محمد ناهي شليان النومسي، 88 عاماً، «شيع»،ت: 55666635، 55251151.
خلف صالح بطي البرازي، 88 عاماً، «شيع»،ت: 99677423.
سعود محمد صياح العدواني، 2 شهر، «شيع»،ت: 51460006.
رقية خالد عبدالله الدهيمي، أرملة، محمود خلف الطويل، 100 عام، «شيعت»،ت: 99619345.
خالدة أحمد صالح العبادي، 45 عاماً، «تشيع التاسعة من صباح الغد»،ت: 50777911، 94441104، 51000216.
«إنّا لله وإنّا إليه راجعون»
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