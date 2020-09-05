وفيات يوم السبت 5 سبتمبر 2020

هوية‭ ‬براك‭ ‬طرجم‭ ‬العازمي،‭ ‬75‭ ‬عاماً،‭‬ »شيعت»، ت: 55536645.

درباس‭ ‬محمد‭ ‬عمر‭ ‬درباس‭ ‬العمر،‭ ‬47‭ ‬عاماً، »شيع»، ت: ‬99060902، ‬99901777.

علي‭ ‬مشعل‭ ‬حسين‭ ‬العدواني،‭ ‬34‭ ‬عاماً، »شيع»، ت: ‬99381711.

حنان‭ ‬عبدالله‭ ‬سالم‭ ‬صالح،‭ ‬54‭ ‬عاماً، »شيع» ت: ‬55331132، ‬55923897، ‬97607773.

لطيفة‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬القعود،‭ ‬زوجة‭، ‬تركي‭ ‬علي‭ ‬التركي،‭ ‬77‭ ‬عاماً، »شيعت»، ت: ‬66511899، ‬66441780، ‬99561586.

فاطمة‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬رضي،‭ ‬زوجة‭، ‬سعد‭ ‬خلف‭ ‬سالم،‭ ‬65‭ ‬عاماً، »شيعت»، ت: ‬66511899، ‬66441780، ‬96979615.

‬فاطمة‭ ‬حسين‭ ‬حجي‭ ‬علي‭ ‬بوعباس،‭ ‬زوجة‭، ‬حبيب‭ ‬علي‭ ‬الصفار،‭ ‬68‭ ‬عاماً، »شيعت»، ت: ‬55287187، ‬99756612.

صفية‭ ‬حسين‭ ‬زينل،‭ ‬أرملة‭، ‬غلوم‭ ‬حسين‭ ‬خاجة،‭ ‬80‭ ‬عاماً، »شيعت»، ت: ‬99053053، ‬99880692.

•فائقة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬علي،‭ ‬زوجة‭، ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬بهمن،‭ ‬69‭ ‬عاماً، »شيعت»، ت: ‬99073378، ‬99607576.