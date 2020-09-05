وفيات يوم السبت 5 سبتمبر 2020

هوية براك طرجم العازمي، 75 عاماً، »شيعت»، ت: 55536645.
درباس محمد عمر درباس العمر، 47 عاماً، »شيع»، ت: 99060902، 99901777.
علي مشعل حسين العدواني، 34 عاماً، »شيع»، ت: 99381711.
حنان عبدالله سالم صالح، 54 عاماً، »شيع» ت: 55331132، 55923897، 97607773.
لطيفة عبدالله محمد القعود، زوجة، تركي علي التركي، 77 عاماً، »شيعت»، ت: 66511899، 66441780، 99561586.
فاطمة يعقوب يوسف رضي، زوجة، سعد خلف سالم، 65 عاماً، »شيعت»، ت: 66511899، 66441780، 96979615.
فاطمة حسين حجي علي بوعباس، زوجة، حبيب علي الصفار، 68 عاماً، »شيعت»، ت: 55287187، 99756612.
صفية حسين زينل، أرملة، غلوم حسين خاجة، 80 عاماً، »شيعت»، ت: 99053053، 99880692.
•فائقة محمد عبدالله علي، زوجة، إبراهيم محمد بهمن، 69 عاماً، »شيعت»، ت: 99073378، 99607576.
أضف تعليق