وفيات يوم الاثنين 7 سبتمبر 2020

ناصر محمد زيد العتيبي، 50 عاماً، «شيع»، ت: 66460633، 66622204.

بدر ناصر مشيلح الديحاني، 22 عاماً، «شيع»، ت: 55611617، 60093888.

مشاري صالح عبداللطيف العثمان، 73 عاماً، «شيع»، ت: 99445200، 97584445، 97474374.

علي يوسف علي أحمد الشطي، 84 عاماً، «شيع»، ت: 99080473، 50082626.

بدرية مصطفى درويش الدرباس، زوجة، عيسى فهد الغانم، 78 عاماً، «شيعت»، ت: 94422555.

هادي سيد محمد سيد أحمد الشماع، 52 عاماً، «شيع»، ت: 66621621.

مبارك فهد الضويحي، 81 عاماً، «شيع»، ت: 98045555، 99411016.

أحمد عبدالله محمد عاشور الكندري، 76 عاماً، «شيع»، ت: 95592289، 97798844.

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