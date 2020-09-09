وفيات يوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020

صالح خالد عبدالله الدهيمي، 80 عاماً، «شيع»، ت: 66777761، 66065959، 99814149.

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز الكهيم، 75 عاماً، «شيع»، ت: 99077207.

موضي حسين سليمان الهديب، أرملة،عبدالله سعود العرفان، 84 عاماً، «شيعت»، ت: 66030102، 99066171.

علي جمعة العوضي، 89 عاماً، «شيع»، ت: 99735388، 50405028، 99551755.

خالدة عبدالله أحمد الدويسان، 51 عاماً، «شيعت»، ت: 99089036.

ندى عيسى عبدالله كاكولي، 53 عاماً، «شيعت»، ت: 99979824.

فاضل امام احمد القلاف، 71 عاماً، «شيع»، ت: 99731318، 99073505.

حصة حمدان عبدالله، زوجة،عويض تميم المطيري، 74 عاماً، «شيعت»، ت: 66888885.

غضية سليمان عياش، زوجة،راضي تركي العياش، 67 عاماً، «شيعت»، ت: 65945552، 99702031، 97974994، 55000227.

«إنّا لله وإنّا إليه راجعون»