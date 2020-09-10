وفيات يوم الخميس 10 سبتمبر 2020

دانة سعد عبدالله الدوخي، 19 عاماً، «شيعت»، 99618822، 66662271، 55822357.

فريد عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان، 76 عاماً، «شيع»، ت: 99748177، 99635011.

وداد عبدالله عيسى المطوع، أرملة، علي سعدون البدر، 74 عاماً، «شيعت»، ت: 99376218.

هنوا مجبل مزيد، أرملة، حربي ادهام غنيم الزيد، 81 عاماً، ،«شيعت»، ت: 99744028، 99656106، 98870444.

عبدالله أحمد حسن الحمادي، 65 عاماً، «شيع»، ت: 98000833، 99772995، 66620641.

خيرية عباس حسين الشطي، أرملة، فيصل إبراهيم الشطي، 77 عاماً، «شيعت»، ت: 65505010.

علي عبدالعالي جبر الجبر، 67 عاماً، ،«شيع»، ت: 97798977.

لولوه علي حسين الرومي، زوجة، محمد ماجد صقر الماجد الغانم، 79 عاماً، «شيعت»، ت: 99034000، 99046287.

قاسم محمد حسين الفيلكاوي، 78 عاماً، ،«شيع»، ت: 69690029، 69696987.

حسين عبدالرحمن الخراز، 93 عاماً، «شيع»، ت: 97117400، 99663848.

عبدالكريم عبدالله عبدالكريم العيسى، 65 عاماً، «شيع»، ت: 99022858.

«إنّا لله وإنّا إليه راجعون»