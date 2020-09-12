وفيات يوم السبت 12 سبتمبر 2020

عزيزه محمد حسن الحدب، 48 عاماً، شيعت،ت: شيعت،ت: 55507770

صالح عبد العزيز مهدى الموسوي، 15 عاماً، شيع، ت: 99950666.

مسير عيد مجبل الظفيري، 62 عاماً، شيع، ت: 66235544.

زهرة علي المصيليخ، أرملة، عبدالمحسن سليمان السبع، 87 عاماً، شيعت،ت: 99641078.

عبدالله سحيم حزام الهاجري، 68 عاماً، شيع، ت: 97180180، 99559525.

طلال عباس محمد غريب محمد علي، 41 عاماً، شيع ، ت: 69630505.

مكية ناجي علي القلاف، زوجة، يعقوب أحمد محمود الأشوك، 66 عاماً، شيعت، ت: 99551410، 50202502.

بندر سفاح ضاحي الصليلي، 53 عاماً، شيع، ت: 99753225، 99803396، 97982906.

سالم موسى بكر البكر، 82 عاماً، شيع،ت : 66166177، 94498861.