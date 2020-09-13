وفيات يوم الاحد 13 سبتمبر 2020

يوسف محمد صفر مندني، 61 عاماً، شيع، ت:90023000.

منيه محمد الحويل العجمي، أرملة،عرهان عكشان العجمي، 95 عاماً، شيعت، ت: 97199996.

ناديه عبدالرحيم أحمد رشيد، أرملة، محمد حسين الشامين 50 عاماً، شيعت، ت: 90099198، 90082221، 97335337، 99344492.

شريفة حسن جاسم شاغولي، أرملة، محمد رئيس كاظم، 85 عاماً، شيعت، ت: 99503159، 99879428.

عزيزة مسلم علي اسيري، 61 عاماً، شيعت، ت: 99062386.

عبدالعزيز محمد صالح إبراهيم العدساني، 90 عاماً، شيع، ت:99860408، 99678883.

حسن رجب محمد الفيلكاوي، 25 عاماً، شيع، ت: 50188155، 60070949.

نعمان عبدالله نجم عبدالله السبيعي، 61 عاماً، شيع، ت: 51717108، 60068866.

لولوه محمد عبد الله الملحم، أرملة، ناصر عبد العزيز الفوزان، 91 عاماً، شيعت، ت: 97866649، 99700108،99726525.