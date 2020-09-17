وفيات يوم الخميس 17 سبتمبر 2020

نورة فهد عبدالعزيز المسعود، أرملة،صالح محمد عبدالعزيز المنصور، 82 عاماً، »شيعت»، ت: 94422556.

مي محمد خالد الفرج، 73 عاماً، «شيعت»، ت: 97999975.

لحقه مرعي خابور الشمري، 82 عاماً، «شيعت»، ت: 99437537, 94787772.

حمد يوسف البطي بوطيبان، 55 عاماً، «شيع»، ت: 97961430.

عبدالله حسن الغنام، 71 عاماً، «شيع»، ت: 99678339, 50251616.

سارة محمود عون المطوع، 44 عاماً، «شيعت»، ت: 99701266.

إبراهيم محمد أحمد مراد، 82 عاماً، «شيع»، ت: 99488894، 55942072.

هيا حمد مرزوق الغريب، أرملة،راشد علي مبارك النويعم، 88 عاماً، «شيعت»، ت: 99771489, 99517301.

بزة عبدالله محمد الغصاب، زوجة، زيد علي الغصاب، 79 عاماً، «شيعت»، ت: 99440033، 99622018.

عبدالله نادر أحمد العامر، 69 عاماً، «شيع»، ت: 99604475، 99664225.

أحمد محمد جعفر، 77 عاماً، «شيع»، ت: 67070166 – 99793107

محمود عبدالرزاق أحمد الحسن، 64 عاماً، «يشيع بعد صلاة عصر الجمعة»، ت: 60011222 – 99120100.

«إنّا لله وإنّا إليه راجعون»