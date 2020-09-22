وفيات يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

علي حسين عباس الرئيس، 35 عاماً، شيع، ت: 66682250، 66036989.

راشد محمد عوض الرشيدي، 61 عاماً، شيع، ت: 69923233.

رائد بدر غانم الحساوي، 48 عاماً، شيع، ت: 97504661.

مواكب محمد حسين القلاف، زوجة، عبد الأمير صادق خلف جمعه القلاف، 65 عاماً، شيعت، ت: 99507092،97372600.

مسير تركي قطامي الخالدي، 80 عاماً، شيع، ت: 94406059، 50715387.

أحمد صالح عبد الرزاق الزعابي، 50 عاماً، شيع، ت: 97760032، 99689895،99483888.

فاطمه عازر علي، أرملة ، أكبر جبر أكبر، 81 عاماً، تشيع في التاسعة من صباح الأربعاء، ت: 99028274.