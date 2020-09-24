وفيات يوم الخميس 24 سبتمبر 2020

نورة عبد الله دخيل الشايع، 82 عاماً شيعت، ت: 99052907،99077775، 94098311.

علي حسين صالح المويل، 79 عاماً، شيع،ت: 97888365،99553336.

بدر سالم حسين الشطي، 66 عاماً، شيع، ت: 55996555.

مريم إبراهيم معتوق العسلاوي، أرملة ، سعود سالم الريش، 75 عاماً، شيعت، ت: 66500660، 66644858.

نبيله عبد الكريم عبد الله شكر الله، زوجة، حسن علي عبد الغفار، 56 عاما، شيعت، ت: 65981180، 66092002.

محمد سعود الحميدان، 89 عاماً، شيع، ت: 97466555.

نجاة خليل إبراهيم الحمد، أرملة، يوسف عبد اللطيف العتيقي،85 عاماً، شيعت، ت: 99070063.

زهره غلام محمد رضا غلام، أرملة، محمد جوهر عبد الله دشتي، 74 عاماً، شيعت ، ت: 99232881، 90060005.

بدريه ناصر الثاقب، أرملة ، عبد اللطيف عبد الرزاق الديين، 88 عاماً، شيعت، ت: 97517884.