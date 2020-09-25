وفيات يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020

سالم عبدالله عبيد المطيري، 41 عاماً، شيع، ت: 97956855.

نجيبه سلطان مهنا السداني،65 عاماً، شيعت، ت: 99060430.

أحمد عبدالمحسن عبدالباقي البستان، 82 عاماً ، شيعت، ت: 99603077، 66608860، 99360444، 66685550.

عبد الرحمن عيسى طالب الكندري، 30 عاماً، شيع، ت: 66602128.

منصور عبد الله حسين المويل، 78 عاماً، شيع، ت: 69392020.

علي يوسف عبد الله محمد، 71 عاماً، شيع، ت: 99005955، 99620700.

الجازي مشعل ناصر الشمري، 76 عاماً، شيع، ت: 98040060،99040060.

اسحاق محمد عبدالله اتش، 83 عاماً، شيع، ت: 65599995، 99011292.

عبد الهادي يعقوب يوسف عبد الله العبد الهادي، 73 عاماً، شيع، ت: 97266667.

عبد العزيز فهد عبد العزيز الوهيب، 73 عاماً، شيع، ت: 67777339، 97700073.

سامية عبده محمد حسن، أرملة، يعقوب يوسف بوغيث، 65 عاماً، شيعت، 99923238، 99995013، 99366872، 97441171.

محمد عبدالله عبيد المطيري، 66 عاماً، شيع، ت: 99238421، 97956855.