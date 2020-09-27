وفيات يوم الاحد 27 سبتمبر 2020

مفلح فلاح طالب الرشيدي، 64 عاماً، شيع، ت: 66111228، 98000753،67622268، 98710398.

عبد العزيز مؤيد سعيد القريشي، 16 عاماً، شيع، ت: 98789467.

وضحة منصور ظافر القحطاني، زوجة، فايز محمد المطيري، 35 عاماً، شيعت، ت: 55977771،66888464.

لولوه عبد الرزاق بدر الجناعي، 90 عاماً، شيعت، ت: 50335255.

محمد يعقوب صالح الجحيل، 77 عاماً، شيع، ت: 90039655.

أحمد يوسف عيسى الصايغ، 57 عاماً، شيع، ت: 99607323.

حليمه غلوم شاه موسى، زوجة، مسيب عباس علي عزيز، ت: 77 عاماً، شيعت،ت: 99469453، 66150909.

حكم ياسر مانع، زوجة، حامد كميل الفضلي، 58 عاماً، شيعت، ت: 50622122، 90900084.

عبد الله محمد عبد الله القفاص، 74 عاماً، شيع،ت: 99170220.

ضمد خلف عبيد محمد العنزي، 75 عاماً، شيع، ت: 99433543، 99637899.

عائشه سعد هبر الفضلي، زوجة، خاتم ناصر عبد الله مشوط العجمي، 62 عاماً،ت: 99919313.

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