وفيات يوم السبت 3 اكتوبر 2020

نجاة حمد صالح، زوجة علي حسين بوزبر: 62 عاماً، شيعت، ت: 67772441.

خديجة أحمد تيمور: 80 عاما، شيعت، ت: 99620505 ، 60004744.

فهد عبدالله سعد البليس: 61 عاماً، شيع، ت:69928899، 65137661.

هيا محمد محمد النهام، أرملة محمد جاسم العبدالهادي: 95 عاماً، شيعت،ت: 66677163، 90093881، 94443745.

خالد جاسم محمد العطار: 59 عاماً، 90000890 ، 50703088.

غانم مبارك حسين دشتي، 61 عاماً، شيع، ت: 66641455، 65668647.

أحمد علي أحمد الخضري: 57 عاماً، شيع، ت: 99080737، 90000779، 99366393.

زهرة عبدالله أحمد المهدي، زوجة علي محمد المهدي، 79 عاماً، شيعت،ت: 99657119 ، 55077725.