وفيات يوم الاثنين 5 اكتوبر 2020

مساعد دلان صلبوخ الرويعي، 77 عاماَ، شيع،ت: 55058077، 66556426.

مريم شاهين عبدالعزيز المضاحكة، أرملة خالد سعد اللافي، 66 عاماً ، شيعت، ت: 66621115 ، 66115997.

فواز فهد الحسيني،31 عاما، شيع، ت: 50226233.

عباس عبد الامام جواد سليمان، 75 عاماً، شيع، ت: 98888079.

نايف مبارك هيف الحجرف، 80 عاماً، شيع، ت: 97877745، 66811181.

عقيل أحمد الجاسم الشريف، 80 عاماً، شيع، ت: 99609778، 60444339.

راشد سليمان عبدالرزاق السجاري، 82 عاماً، شيع، ت: 99122555 ،94414114، 99021314

عبدالعزيز عدنان الحسن، 47 عاماَ، شيع،ت: 99610602، 97114453 ، 66336863.

سعود سليمان العواجي العنزي، 88 عاماً، شيع، ت: 97521661، 99727879.