وفيات يوم الاربعاء 7 اكتوبر 2020

نورية جاسم سالم جاسم، أرملة جلوي جعيثن المطيري، 71 عاماً ،شيعت، 99774250 ، 66096064

رقية أحمد عبدالمحسن السهلي، 80 عاماً، شيعت ت، 99999806 ، 99787707

لطيفة مسير السعدون، زوجة غازي بدر عبداللطيف العون، 84 عاماً ،شيعت، ت: 98882228 ، 99512912

نوير منصور ادريس الدوسري، أرملة باتل شلوان بن شلوان، 80 عاماً ،شيعت،ت: 66790579

نوال أحمد عبدالله المطلك، أرملة خليفة حمود خلف المساعيد، 68 عاماً ،شيعت، ت: 99996639 ، 99995539 ، 99390129

رضيه عبدالكريم معتوق، زوجة حسين عبدالكريم الجويدان، 71 عاماً ،شيعت، ت: 99707056 ، 60905059.

جاسم محمد عبدالله بوحمد، 62 عاماً ،شيع،ت: 97775587.

خديجة بهمن محمد بهمن، أرملة عبد علي عبدالله محمد بهمن، 76 عاماً ،شيعت، ت: 99681114 ، 99794297.

محمد عبدالرحمن عبدالله الغريب، 63 عاماً ،شيع، ت:98880360 ، 94949417.

علي عبدالله عبدالحسن المتروك، 53 عاماً ،شيع، ت: 97663358.

فاطمة عبدالله عبدالرحمن، أرملة محمد عبدالعزيز الحجي، 93 عاماً ،شيعت، ت: 69994300 ، 99504300.

طليعه محمد علي الياسين، أرملة عبدالعزيز غريب الشطي، 97 عاماً ،شيعت، ت: 99893101.

منى صباح طاهر حسن، أرملة عدنان عيسى موسى علي، 55 عاماً ،شيعت، ت: 66742562

سمير حسن محمد حسن محمد، 55 عاماً ،شيع،ت: 98980922 ، 97632532.

حليمه محمد خليل الرشيدي، أرملة درويش عبدالله العرادي، 82 عاماً ،شيعت، ت: 99764031.

ارشيد فالح حطاب العازمي، 74 عاماً ،شيع،ت: 95576889.

تركي مخلد مطلق العتيبي، 57 عاماً ،شيع،ت: 66662972.

نجاة طلحه محمود المسباح، زوجة عبدالعزيز جاسم المسباح، 72 عاماً ،شيعت،ت: 94469954.