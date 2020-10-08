وفيات يوم الخميس 8 اكتوبر 2020

ماجد ناصر عبد العزيز البعيجان، 68 عاماً، شيع، ت: 96664899.

علي عيسى محمد حيدر، 81 عاماً، شيع، ت: 50500230.

جاسم محمد عبد الرحمن سعيدن 72 عاماً، شيع، ت: 99049810.

وضيحة مناور دحام الشمري، أرملة، محمد مطر الحربي، 78 عاماً، شيعت، ت: 50200011، 65557799.

رباب ماجد سيد الشماع، أرملة ، حسين حبيب السماك، 65 عاماً، شيعت، ت: 96969396.

عادل محمد غلوم العطار، 53 عاماً، شيع، ت: 99144621.

حمدة فهاد جازع القحطاني، 80 عاماً، شيعت، ت: 97799913.

وضحه عبد المحسن العواش الحويلة، أرملة ، هادي هايف الحويلة، 72 عاماً، تشيع بعد صلاة عصر الجمعة، ت: 50109000، 55855598، 65111161.