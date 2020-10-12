وفيات يوم الاثنين 12 اكتوبر 2020

خالد عبد الله الحمد الصقر، 86 عاماً، شيع.

عباس فايز حسين، 85 عاماً، شيع، ت: 67000737.

كرم جوهر محمد علي، 95 عاماً، شيع، ت: 99079678.

مطيره مبارك عيد ابا الدعيات، أرملة ، عيد سالم بن سليمة العازمي، 76 عاماً، شيعت، ت: 55699998.

حجيه حسن محمد صادق، أرملة، اكبر حسن أكبر، 83 عاماً، شيعت، ت: 99817624، 99835835.

زكيه محمود احمد السالم، أرملة، صاحب حسين الخياط، 86 عاماً،شيعت، ت: 66880045،99758972.

رفعه فلاح الدوسري، أرملة ، فهد بن سند الحشه، 76 عاماً، شيعت، ت: 66161662، 99328821، 50444411.

فائزه علي عبد الله بو حمد، زوجة، جمعه عبد المحسن بوحمد، 63 عاماً، شيعت، ت: 66441622.

نوره سعود سويد العجمي، زوجة، عماد محمد الدوسري، 55 عاماً، شيعت، ت: 97919475.

رضية عطشان ناصر الشمري، أرملة، فلاح عوض عطيه الشمري، 78 عاماً، شيعت، ت: 99038763، 99200654..

فاطمه شيخان حسن علي، أرملة، عبد الرحيم إبراهيم حسين، 63 عاماً، شيعت، ت: 55521421.