وفيات يوم الثلاثاء 13 اكتوبر 2020

محمد دهام حسن بن غيام، 72 عاماً، شيع، ت: 50111947، 99543248، 90000169.

بدر عبد الله ضويحي المطيري، 49 عاماً، شيع، ت: 99961222.

محمد حسن عبد الله محمد حسن المسلم، 49 عاماً،شيع، 97428654

نوف محمد ذياب العنزي، 45 عاماً، شيعت، ت: 99625992،66811477،60055668.

إبراهيم محمد إبراهيم بهبود، 60 عاماً شيع، ت: 50322208،99977449.

عبد القادر حسين إبراهيم العوضي، 91 عاماً شيع، ت: 22522045، 99609333.

حسين سلمان سلطان الشمري، 79 عاماً، شيع، ت: 50698456.

علي خلف حويضان الرشيدي، 20 عاماً، شيع، ت: 96078080.