وفيات يوم الخميس 15 اكتوبر 2020

عبد الله سيد طالب سيد إسماعيل العيدان، 75 عاماً، شيع، ت: 66918887، 99636261، 99420601.

مزنة محمد دخيل الديحاني، زوجة ، محمد تركي هزاع المطيري، 50 عاماً، شيعت، ت: 66670344،99837776.

سالم عبد العزيز خليفة المسلم، 67 عاماً، شيع، ت: 99788176، 97555264