وفيات يوم السبت 17 اكتوبر 2020

عائشة عبد المحسن أحمد الدعيج، 70 عاماً، شيعت، ت: 55335313.

أحمد هاشم سيد أحمد الكندري، 49 عاماً، شيع، ت: 99622691،97413222.

جاسم محمد حسن محمد، 62 عاماً، شيع، ت: 94099090.

محمد علي باقر اشكناني، 74 عاماً، ت: 99028383.

يونس عبدالله محمد مظفر، 78 عاماً، شيع، ت: 99701714.

عويضة فهد عويضة فهد، 73 عاماً، شيع، ت:97732222 ، 55552077.

مديحة أحمد سلطان محمد جمعة، زوجة، محمد إبراهيم حبش، 63 عاماً، شيعت، ت: 99892628، 99933992.

خالد إبراهيم احمد الفيلكاوي، 68 عاماً، شيع، ت: 99957702.

سارة سعود عبدالعزيز الياقوت، زوجة، سعود عبداللطيف عثمان الشارخ، 79 عاماً، شيعت،ت: 99621702، 66071323.