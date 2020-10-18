وفيات يوم الاحد 18 اكتوبر 2020

مساعد أحمد سيد هاشم الغربللي، 90 عاماً، شيع، ت: 99722939،99718872، 99054894.

سعيد عبد العزيز أحمد إبراهيم المعود، 70 عاماً، شيع، ت: 99203322.

ضحية فالح الحبيني، أرملة، مناور حمود الحبيني، 94 عاماً، شيعت، ت: 99841052،99037084.

ثامر منصور يعقوب صرخوه، 42 عاماً، شيع، ت: 99449232، 56547811.

عبد اللطيف عبد الرحمن عبد الله العماني، 84 عاماً، شيع،ت: 66110291.

عفيفه عباس السيد يوسف، أرملة، حمود يونس حمود المتروك، 80 عاماً، شيعت، ت: 99745547.

بدر عبد الله سالم الشطي، 58 عاماً، شيع،ت: 99426930.

شاكر إسماعيل علي دنبوه، 64 عاماً، شيع، ت: 67009346،99509031.

بنه صالح الصواغ، 55 عاماً، شيعت، ت: 50141411، 50802500.

عبد العظيم عباس حسين العوض، 71 عاماً، شيع.

منصور خليفه علي المجادي، 68 عاماً، شيع، ت: 96680098.