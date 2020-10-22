وفيات يوم الخميس 22 اكتوبر 2020

عوض فهد فالح بن هدبا الرشيدي، 76 عاماً، «شيع»، تلفون: 99733299, 94030120

مريم إسماعيل أحمد إسماعيل الفيلكاوي، أرملة: قاسم محمد حسين الفيلكاوي، 71 عاماً، «شيعت»، تلفون: 99077165، 97955343.

صباح العبدالله العبدالعزيز العبدالعالي، 80 عاماً، «شيع»، تلفون: 99889890، 99010510.

سكتة نجم رخيص الشمري، أرملة: ناصر مسفر العدواني، 75 عاماً، «شيعت»، تلفون: 60050010

قمر علي عبدالحسين، زوجة: جاسم محمد حسين القلاف، 71 عاماً، «شيعت»؛ تلفون: 99058544، 97368681.

سعيد بلال محمد مرشد، 75 عاماً «شيع»؛ تلفون: 66534206.

حمده خلف علي الخالدي، زوجة: علي سليمان الخالدي، 51 عاماً، «شيعت»، تلفون: 97909799، 97665147.

هدى سليمان محمد مرزوق المشيلح، زوجة: حميدي بشير العنزي، 51 عاماً، «شيعت»؛ تلفون: 60004473.

كاسب محمد عباس غلوم، 72 عاماً، «شيع»؛ تلفون: 99332247، 95558240.

عامر فهد عامر الخصيلي، 17 عاماً، «شيع»، تلفون: 90093590، 96091190.

سعود عواد فريج الماجدي، 86 عاماً، «شيع»، تلفون: 50288268.