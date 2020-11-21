وفيات يوم السبت 21 نوفمبر 2020

اقبال محمد جواد عبدالرسول آخند، 56 عاماً، شيعت، ت: 66116687.

بدريه عبدالحسين رجب الخياط، أرملة، محمد جواد عبدالرسول آخند بهبهاني، 85 عاماً، شيعت، ت: 66116687.

منيره سيف عيد الرومي، أرملة، سعود عبيد سعد المجرن، 79 عاماً، شيعت، ت: 99033276.

معصومة خليفة رستم، أرملة، هاشم عبدالله أشكناني، 77 عاماً، شيعت، ت: 66509449،90937977.

علي رزوقي علوان الشراد، 58 عاماً، شيع، ت: 66546323.

روشن حسن حبيب الحداد، أرملة، عبدالله محمد جاسم، 87 عاماً، شيعت، ت: 90050120،55041110.

سميره مطلق نجم الزوبعي، 71 عاماً، شيعت، ت: 66555222.

طلال فيصل احمد الشاهين، 19 عاماً، تشيع بعد صلاة عصر غد الأحد، ت: 97772209،99441838.