وفيات يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020

فاطمة عبود زاير علي، أرملة، فاضل حميد الموسى، 69 عاماً، «شيعت»، ت: 99646508.

بتله علي حسن الشواف، زوجة، صالح أحمد الشواف، 91 عاماً، «شيعت»، ت: 99603301، 99607199.

منى إبراهيم عبداللطيف الحوطي، زوجة، بدر سالم عبدالرحمن الزايد، 64 عاماً، «شيعت»، ت: 98880500، 97662422.

حمد أحمد حمد الزمامي، 41 عاماً، «شيع»، ت: 99529574، 99529577.

نادية صالح حمود محمد الشايجي، 57 عاماً، «شيعت»، ت: 95500010، 95584433.

عبدالمحسن عبدالعزيز الدويش، 80 عاماً، «شيع»، ت: 96644497، 99888530.

جمال عبدالوهاب يوسف الحجي، 63 عاماً، «شيع»، ت: 65006070، 69933390.

محمد عبدالستار محمد علي بندر، 59 عاماً، «شيع»، ت: 90996633، 98870774.