وفيات يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020

سكينه إسماعيل إبراهيم الصراف، أرملة، حمزه عباس حسين حسن، 72 عاماً، شيعت،ت: 51314144،99789502،96666905،97127711.

خديجه جواد رضا، أرملة، جاسم محمد الغريب، 81 عاماً، شيعت، ت: 99023332،99369990،99850350،66698966.

نبيه عبد الله محمد شعبان، 57 عاماً، شيع،ت: 60339988،97477887.

مرزوقه عيسى الشمري، أرملة، خلف الشريان الشمري، 74 عاماً، ت: 99898722.

فاطمة إبراهيم راشد الشطي، أرملة، عبد الله إبراهيم الشطي، 85 عاماً، شيعت، ت: 66144444.

عدنان محمد جواد علي العريان، 67 عاماً، شيع، ت: 99844844، 99977776،90080509.

يعقوب احمد محمد عبد الله، 58 عاماً، شيع، ت: 96669771،99064016.