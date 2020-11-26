وفيات يوم الخميس 26 نوفمبر 2020

عبدالله محمد عبدالله الهايف الحربي، 23 عاماً، (شيع)، تلفون: 65666336، 97122008.

نهى عبدالعزيز جاسم بن سلامة، زوجة: براك فهد براك الخميس، 50 عاماً، (شيعت)، تلفون: 66436360، 99053993، 66580625.

عمشه عبدالله راجح العويهان العنزي، أرملة: مبارك فهد العويهان العنزي، 82 عاماً، (شيعت)، تلفون: 51122557، 97994480.

أحمد عبدالرحمن صالح الشايع، 52 عاماً، (شيع)، تلفون: 96656658، 99878333، 99885837، 97338555.

فهد محمد الأحمد الوهيب، 89 عاماً، (شيع)، تلفون: 99322601.