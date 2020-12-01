وفيات يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

سميرة سالم عبد السيد، أرملة، جاسم محمد أحمد النجادة، 65 عاماً، شيعت، ت: 97828787، 90020048.

عبد الجليل شاوي عبد الله القلاف، 78 عاماً، شيع، ت: 99161110.

بدرية حمد السويدي، أرملة، عبد الله الحسيني، 77 عاماً، شيعت، ت: 99890772،99614883،97916721.

فوقية حسين عبد الله، أرملة، عبد الله عبد العزيز الربيع، 86 عاماً، شيعت، ت: 99030462،99770507،55770507.

عباس عيسى عبد العزيز عيسى القطان، 76 عاماً، شيع، ت: 99083993.

مرفت صلاح محمود سليمان، أرملة، عبد الله محمد فولاد الكندري، 67 عاماً، شيعت، ت: 97633599،60077714.