وفيات يوم الخميس 3 ديسمبر 2020

بسام شايع عبدالله المفلح، 50 عاماً، «شيع»،ت: 66060863، 99886603.

هيفاء نجم سعد الخضر، 63 عاماً، «شيعت»،ت: 99898361، 99160646.

فهد مبارك فالح راعي الفحماء، 57 عاماً، «شيع»،ت: 99796040، 50090009، 50666333، 94918884.

سارة عطا الله السميران المطيري، أرملة، محمد مانع هزاع المطيري، 65 عاماً، «شيعت»،ت: 55556272.

سالم عبدالله سالم الرفاعي ، 39 عاما، «شيع»،ت: 99063022

سالم حمد إبراهيم الراشد، 72 عاماً، «شيع»،ت: 99604311، 99880588، 25390969.

فضة ياسين حسن الأمير، زوجة، إبراهيم علي عبدالله الأمير، 80 عاماً، «شيعت»،ت: 99687215، 99500477.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون