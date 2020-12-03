وفيات يوم الخميس 3 ديسمبر 2020

بسام شايع عبدالله المفلح، 50 عاماً، «شيع»،ت: 66060863، 99886603.
هيفاء نجم سعد الخضر، 63 عاماً، «شيعت»،ت: 99898361، 99160646.
فهد مبارك فالح راعي الفحماء، 57 عاماً، «شيع»،ت: 99796040، 50090009، 50666333، 94918884.
سارة عطا الله السميران المطيري، أرملة، محمد مانع هزاع المطيري، 65 عاماً، «شيعت»،ت: 55556272.
سالم عبدالله سالم الرفاعي ، 39 عاما، «شيع»،ت: 99063022
سالم حمد إبراهيم الراشد، 72 عاماً، «شيع»،ت: 99604311، 99880588، 25390969.
فضة ياسين حسن الأمير، زوجة، إبراهيم علي عبدالله الأمير، 80 عاماً، «شيعت»،ت: 99687215، 99500477.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
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